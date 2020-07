Johnny Depp, colpo di scena al processo. L’ex assistente rivela: “Amber Heard sociopatica e macchiavellica, era lei quella violenta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Era Amber la violenta tra i due”. colpo di scena a Londra nel processo che vede l’attore Johnny Depp fare causa al tabloid inglese The Sun per averlo accusato di essere un “picchiatore di donne”. Durante l’ultima seduta dibattimentale è stato ascoltato l’ex assistente personale di Depp, Stephen Deuters, che è anche presidente della società di produzione infinitum nihil che ha co-prodotto tutti i film della star dei Pirati dei Caraibi. Secondo quanto riporta il Guardian, Deuters ha dichiarato alla corte che era Amber Heard “la violenta della coppia”. L’ex moglie di Depp è stata definita da Deuters come “sociopatica” e ... Leggi su ilfattoquotidiano

