Israele | in 50 arrestati durante protesta anti Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 LUG - Sono 50 i manifestanti arrestati dalla polizia ieri sera a Gerusalemme durante gli scontri seguiti alla dimostrazione di protesta contro il premier Benyamin Netanyahu ...

Israele: migliaia di manifestanti protestano davanti alla residenza del premier Netanyahu

Gerusalemme, 14 lug 23:30 - (Agenzia Nova) - Migliaia di manifestanti si sono radunati nel tardo pomeriggio davanti alla residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme, chie ...

