Il Milan si conferma, il Napoli no. E per la Samp di Ranieri la salvezza è ad un passo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se l’attesa è una virtù, il Milan può dirsi club virtuoso. Nel giorno della centesima presenza di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, la formazione di Stefano Pioli vince ancora e lo fa per 3-1 contro il Parma grazie ad una rimonta che permette ai rossoneri di portarsi a quota 53 punti in classifica. E lo fa soprattutto grazie alle reti di giocatori che si sono lasciati far scoprire lentamente nel tempo nel corso della loro avventura a Milano: Kessié, autore del pareggio e finalmente all’altezza delle aspettative che accompagnarono il suo acquisto dall’Atalanta dei miracoli. E Calhanoglu, in gol per il tris definitivo e per la prima volta in una fase che lo vede veramente decisivo nello scacchiere di uno Stefano Pioli per nulla intenzionato a lasciare da sconfitto la panchina del Milan a ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Milan conferma Milan, si va verso un'altra conferma a centrocampo Calciomercato.com Milan - Parma 3-1. Kurtic illude, i rossoneri decidono la gara nella ripresa

La rete di Kurtic sul finire del primo tempo aveva illuso i crociati (che hanno perso dopo meno di un quarto d'ora Cornelius per infortunio), ma nella ripresa con Dermaku al posto di Bruno Alves la di ...

Milan, Kessie, Romagnoli e Calhanoglu ribaltano il Parma (3-1): aggancio al Napoli

Il Milan non si ferma proprio più. Vince in rimonta contro il Parma (3-1) e aggancia il Napoli in classifica a 53 punti. A conferma di quanto siano in forma i rossoneri. Il merito è di Stefano Pioli, ...

