I Benetton fanno un passo indietro: entra Cdp che sarà una public company (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arriva il passo indietro dei Benetton che apre all'accordo su Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una revisione ... Leggi su globalist

AnnalisaChirico : Il min. Paola De Micheli applica la legge vigente e il premier Conte cade dalle nuvole: io non c’ero e se c’ero dor… - DavideCrusader : 1/n Sommario #Autostrade: a. #Benetton al 10% tra un anno ???? = 3 anni di utili post-strage + (ridotti) utili futuri… - Lantidiplomatic : 'Se non si fanno vere nazionalizzazioni si fanno regali ai padroni' #Atlantia #Benetton @CremaschiG - flynik63 : RT @chiccotesta: La confusione che fanno Conte, 5 stelle e PD fra Benetton , Atlantia e Aspi è ignoranza totale del codice civile. Sudameri… - 10d5b3ddb4564a2 : @Mov5Stelle @Nury07833353 Avete arricchito i Benetton con questa mossa, i quali oltretutto non faranno la manutenzi… -