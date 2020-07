Fi: lettera di minacce a Schifani 'Farai una brutta fine' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - lettera di minacce all'ex Presidente del Senato Renato Schifani. La missiva è stata recapitata al deputato di Forza Italia al Senato. "Farai una brutta fine... Morirai fra mille dolori", sono solo alcuni passaggi della lettera minatoria. Insulti anche all'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Schifani preferisce non commentare. Leggi su liberoquotidiano

