F1, Vettel: “Bello poter tornare subito in pista” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Dopo l’esito negativo della gara della scorsa settimana a Spielberg è bello avere la possibilità di risalire subito in macchina e tornare in pista“. Queste le parole di Sebastian Vettel in vista del Gran Premio d’Ungheria, valevole per il Mondiale 2020 di Formula 1. Il pilota tedesco non è partito per niente bene dopo il lockdown, e cerca ancora risultati di livello. “L’Hungaroring è un tracciato che sottopone i piloti a un discreto sforzo fisico, perché sono pochissimi i tratti nei quali è possibile rilassarsi – commenta il pilota tedesco -. Le curve infatti sono tantissime e di solito quando si disputa il Gran Premio le condizioni atmosferiche presentano giornate molto calde. Questa tradizionalmente è anche una pista sulla quale accorrono molti ... Leggi su sportface

