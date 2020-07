Demi Lovato ricorda Naya Rivera: "Sono felice di essere stata la tua fidanzata" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Demi Lovato, apparsa nella quinta stagione di Glee nei panni di Dani, ha ricordato Naya Rivera rievocando la relazione fictional col personaggio di Santana Lopez. Demi Lovato ha commemorato la collega Naya Rivera, scomparsa a 33 anni annegando nelle acque di un lago della California dopo aver salvato il figlio, ricordando la loro relazione sentimentale nella serie tv Glee. In un messaggio su Instagram Demi Lovato scrive: "RIP Naya Rivera. Apprezzerò sempre l'opportunità di aver interpretato la tua fidanzata in Glee. Il personaggio che interpretavi è stato rivoluzionario per un sacco di ragazze queer nascoste (come ... Leggi su movieplayer

In un messaggio su Instagram Demi Lovato scrive: "RIP Naya Rivera. Apprezzerò sempre l'opportunità di aver interpretato la tua fidanzata in Glee. Il personaggio che interpretavi è stato rivoluzionario ...

Demi Lovato ricorda Naya Rivera: “Sarò sempre felice di essere stata la tua ragazza”

Demi Lovato ricorda Naya Rivera in un post pubblicato sui social. La popstar ha condiviso una serie di foto scattate sul set in cui compare vicina all’attrice, annegata nel lago di Piru dopo essere ri ...

