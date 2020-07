Covid-19 | Obesità infantile in aumento dopo il lockdown (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il lockdown a cui l’emergenza Covid-19 ha costretto il nostro paese per mesi, ha creato molte conseguenze nei bambini e non solo psicologiche. I bambini infatti sarebbero ingrassati molto e l’obesità infantile avrebbe assunto proporzioni importanti. Essere costretti in casa non è significato soltanto isolamento sociale per moltissimi bambini, soprattutto i figli unici, che da … L'articolo Covid-19 Obesità infantile in aumento dopo il lockdown è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

