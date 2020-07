Coronavirus – Spagna, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: oltre 900 contagi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 15 luglio 2020) Prima era arrivato l’ordine del lockdown, poi sospeso dal tribunale e da oggi reintrodotto dopo una nuova risoluzione del governo della Generalitat, approvata in tempi record per decidere l’isolamento per 15 giorni della città di Lleida e altri sette comuni della zona di Segrià, in Catalogna, a fronte di un focolaio incontrollato di Coronavirus. nelle ultime 24 ore la regione ha registrato 938 casi di Covid-19 di cui 250 nella regione sanitaria di Barcellona. Numeri elevati, spiega il Dipartimento della Salute, che sono dovuti a un incremento del numero dei test, specie sugli asintomatici. La nuova risoluzione delle Generalitat, tutelata da una modifica della legge catalana sulla sanità pubblica, è stata approvata alla luce del veto che era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

