Caos procure, attesa per decisione del gip di Perugia su oltre 200 audio di Palamara. E il Csm dà l’ok al rientro in servizio di Basentini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel giorno in cui il Consiglio superiore della magistratura presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella nomina il nuovo Primo presidente di Cassazione e la sua vice (per la prima volta una donna), il mondo della giustizia italiano è in fibrillazione anche per altre due decisioni. Domani il gip di Perugia è che chiamato a valutare l’eventuale trascrizione di oltre 200 intercettazioni telefoniche dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara, al centro di un’inchiesta per corruzione. Se dovesse dare il via libera, gli audio potrebbero confluire in un eventuale fascicolo processuale. Intanto sempre il Csm ha deciso di ricollocare in servizio l’ex capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, dimessosi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nel documento in sostanza si chiedeva ai consiglieri di valutare l’eventuale compatibilità di Basentini con la procura di Roma (dove oggi è stato indirizzato), a fronte delle “notizie di stampa” a suo ...

