Calabria, balneazione: un punto non conforme a Praia a Mare, nel Cosentino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi al Comune di Praia a Mare, al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione realizzati il 13 luglio. Risultato non conforme, con il valore di Escherichia coli pari a 900 (valore limite 500), il punto “50 mt sx Canale FiuMarella”. Ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per il tratto indicato.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

Valore di escherichia coli superiori ai limiti imposti dalla norma. Per questo motivo il punto che si trova a 50 metri a sinistra del canale Fiumarella a Praia a Mare non è balneabile. Emerge a seguit ...

La campagna di monitoraggio delle acque di balneazione in Calabria prosegue a cura dell’Arpacal secondo il calendario stilato con Regione e Ministero della Salute. I diversi interventi sul territorio ...

Valore di escherichia coli superiori ai limiti imposti dalla norma. Per questo motivo il punto che si trova a 50 metri a sinistra del canale Fiumarella a Praia a Mare non è balneabile. Emerge a seguit ...