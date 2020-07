Bologna-Napoli 1-1: Barrow risponde a Manolas (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al “Dall’Ara”, Bologna-Napoli termina 1-1 nel match valido per la 33^ giornata di Serie A: Manolas apre le danze, Barrow sigla la rete del pareggio Termina 1-1 la sfida tra Bologna-Napoli, gara valida per la 33^ giornata di Serie A. I partenopei perdono punti nella lotta Europa League, mentre i felsinei conquistano un altro punto per la sicura salvezza. Molto turnover sia da una parte sia dall’altra, per favorire il recupero dei migliori giocatori in vista dei prossimi incontri. Il Napoli parte bene e segna la rete del vantaggio con Manolas dagli sviluppi di un corner calciato da Politano: bravo il greco a sovrastare Tomiyasu. La seconda occasione da gol capita nuovamente sulla testa dell’ex difensore dell Roma, che ... Leggi su zon

