Biodigestore, Vassiliadis (Ugl): “Impianto utile ma la scelta di Chianche è sbagliata” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “A quanto sembra anche l’Ato avrebbe dato l’ok alla realizzazione del Biodigestore a Chianche. Credo, però, sia necessario un cambio di rotta: quella zona, ad alta vocazione agricola e vitivinicola, non è adatta ad ospitare un simile impianto”. Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino “non sono contrario all’impianto in sé, anzi, credo che, un territorio vasto come quello irpino, ne avrebbe bisogno, anche più di uno, ma, realizzarlo in un’area circondata da vigneti, questo no. Non è una scelta giusta. Nel rispetto dell’ambiente e del lavoro portato avanti con amore e sacrifici da imprenditori locali e dai contadini”. “La realizzazione ... Leggi su anteprima24

