Basket, Champions League 2020/2021: sorteggiati i gironi, Sassari nel gruppo A (Di mercoledì 15 luglio 2020) sorteggiati i gironi della Champions League 2020/2021 di Basket, la competizione FIBA alla quale partecipano Sassari, Fortitudo Bologna e Brindisi. I sardi giocheranno nel gruppo A con il Galatasaray come avversaria più ostica, mentre gli emiliani sono stati inseriti nel gruppo D con, tra le altre, l’Aek Atene, infine i pugliesi si trovano nel gruppo C e Ostende è una delle avversarie più pericolose. Ecco di seguito i quattro gironi, per l’ultima partecipante di ciascun raggruppamento si dovrà attendere l’esito del round di qualificazione. gruppo A Vincitore Round 13 Iberostar Tenerife SIG Strasburgo Dinamo ... Leggi su sportface

Dalle ore 11, i sorteggi dei gironi della Basketball Champions League 2020/21. Sono tre le squadre italiane nella competizione: Dinamo Sassari, New Basket Brindisi e Fortitudo Bologna.

Sorteggiati i gironi della Champions League 2020/2021 di basket, la competizione FIBA alla quale partecipano Sassari, Fortitudo Bologna e Brindisi. I sardi giocheranno nel gruppo A con il Galatasaray ...

