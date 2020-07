Addio Galyn Görg, è morta a 56 anni l’attrice e ballerina di Fantastico. Lorella Cuccarini: ‘Non ci credo’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Ti ricorderò così… Dancing with the angels RIP” scrive Steve LaChance su Instagram. Un messaggio semplice rivolto a Galyn Görg con cui il coreografo informa che la ballerina e attrice è scomparsa all’età di 56 anni il giorno del suo compleanno. Galyn era un volto conosciuto dal pubblico televisivo italiano, negli anni Ottanta infatti aveva partecipato a programmi tv come Fantastico 6 con Pippo Baudo, Lorella Cuccarini, Beppe Grillo (e Steve LaChance) e SandraRaimondo Show con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ancora sconosciute le cause della morte. Galyn dopo la parentesi italiana era tornata negli Stati Uniti dove aveva partecipato a diversi film come RoboCop 2, ma ... Leggi su tvzap.kataweb

