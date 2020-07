15 luglio: in Fvg i casi positivi sono 113 (-1 da ieri) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 113, una meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 5 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Oggi è stato rilevato un nuovo caso di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.339: 1.407 a Trieste, 1002 a Udine, 711 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.881, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 88. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Leggi su udine20

FaiUmbria : RT @Faicislfvg: #INFORTUNIO MORTALE #PRINCIPE: ?? GIOVEDI’ 16 LUGLIO p.v. una GIORNATA di ? #SCIOPERO per gli stabilimenti del Gruppo #Kipre… - fai_cisl : RT @Faicislfvg: #INFORTUNIO MORTALE #PRINCIPE: ?? GIOVEDI’ 16 LUGLIO p.v. una GIORNATA di ? #SCIOPERO per gli stabilimenti del Gruppo #Kipre… - NextMauBa : RT @FVGlive: NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2020. DOMENICA 2 AGOSTO (ore 11:00) il concerto di @remoanzovino ai #Laghidifusine. I biglietti… - Faicislfvg : #INFORTUNIO MORTALE #PRINCIPE: ?? GIOVEDI’ 16 LUGLIO p.v. una GIORNATA di ? #SCIOPERO per gli stabilimenti del Grupp… - GibelliTiziana : RT @FVGlive: NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2020. DOMENICA 2 AGOSTO (ore 11:00) il concerto di @remoanzovino ai #Laghidifusine. I biglietti… -