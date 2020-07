Windows 10 November 2019 Update: disponibile la build 18363.959 (Di martedì 14 luglio 2020) È da poco disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti con a bordo Windows 10 November 2019 Update: stiamo parlando della build 18363.959. NOTA: per coloro che utilizzano Windows 10 May 2019 Update è disponibile la build 18362.959 che contiene gli stessi miglioramenti. Changelog Fix di bug e miglioramenti generali: Addresses an issue with loading Browser Helper Objects in Microsoft Edge IE mode. Addresses an issue that might cause lsass.exe to fail with the error message, “A critical system process, C:\Windows\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted.” Addresses an ... Leggi su windowsinsiders

