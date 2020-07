Whatsapp down per circa un'ora in alcune zone del mondo. E scatta l'ironia della Rete (Di martedì 14 luglio 2020) Whatsapp down per l'ennesima volta. Il servizio di chat è risultato irraggiungibile in alcune zone del mondo, Italia compresa, per circa un'ora prima di ripartire. L'allarme è scattato subito sugli altri social network. Su Twitter proprio l'hashtag #Whatsappdown è rimasto a lungo tra i trend topic, e subito è scattata l'ironia della Rete per il nuovo blocco del servizio, con post conditi da inviti ad usare il rivale Telegram. Dalle mappe di downdetector sembra che i malfunzionamenti abbiano riguardato diverse aree del mondo in modo non uniforme. Leggi su tg24.sky

