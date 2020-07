Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 10:10 (Di martedì 14 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio hanno superato quota 13 milioni contagi da coronavirus nel mondo di cui oltre 571 mila decessi negli Stati Uniti e altri 50000 casi e 440 decessi in un giorno impennata che il virologo Fauci attribuisce alla mancata chiusura totale del paese alla riapertura affrettate il Brasile vicino a quota 73 mila decessi non ci sarà un ritorno alla normalità a breve secondo l’oms in Italia oggi si attende in parlamento la presentazione da parte del ministro speranza del nuovo decreto che proroga al 31 luglio le misure anti coronavirus tornano intanto a calare in Italia e contagi 169 in un giorno 13 decessi da oggi in Lombardia obbligo di mascherinasolo se manca la distanza di sicurezza resta l’obbligatorietà al chiuso di Benetton ... Leggi su romadailynews

