Torino, Longo: "Presi due gol evitabili, con l'Inter dietro devi essere perfetto" (Di martedì 14 luglio 2020) MILANO - Il gol iniziale del solito Belotti non basta al Torino a evitare il ko con l' Inter a San Siro. Ecco le parole del tecnico granata Moreno Longo in conferenza stampa: 'E' un ko che fa male ... Leggi su corrieredellosport

Dalla_SerieA : Torino, le convocazioni di Longo per l'Inter. Out lo squalificato Zaza - - zazoomblog : Torino Longo: «Inter più brava. Non soffochiamo Belotti» - #Torino #Longo: #«Inter #brava. - zazoomnews : Inter-Torino, Longo: “Potevamo portare a casa un risultato diverso. Concentrati sulla prossima partita”… - zazoomnews : Torino Longo: «Inter più brava. Non soffochiamo Belotti» - #Torino #Longo: #«Inter #brava. - zazoomblog : Inter-Torino Longo: “Potevamo portare a casa un risultato diverso. Concentrati sulla prossima partita” - #Inter-Tor… -