Sondaggi elettorali SWG, scendono i tre partiti maggiori, su FdI e FI (Di martedì 14 luglio 2020) Sondaggi elettorali SWG, scendono i tre partiti maggiori, su FdI e FI È un panorama politico sempre più “equilibrato” quello che restituisce l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG, con i partiti maggiori in calo e quelli più piccoli che si avvicinano. Così la Lega appare sempre più lontano dai picchi dell’estate scorsa, con il suo 26,3%, in ulteriore calo rispetto al 26,6% di una settimana fa. Segui Termometro Politico su Google News Appaiono in decremento però anche i principali rivali, come il PD, al 19,6%, e il Movimento 5 Stelle, al 15,3%. Entrambi perdono quattro decimali. Nel complesso l’arretramento della maggioranza è del 0,6%, considerando che ... Leggi su termometropolitico

infoitinterno : Sondaggi elettorali Analisi Politica: FDI, il 6% dei voti arriva dagli ex Lega - ManLanTuit : RT @TermometroPol: ?? Secondo i #sondaggi elettorali TP: ?? I contrari ad un’uscita dall’Ue e dall’euro sfiorano il 50% Ecco tutti i dati… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali TP: ?? I contrari ad un’uscita dall’Ue e dall’euro sfiorano il 50% Ecco tutti i d… - fordeborah5 : RT @TermometroPol: ?? Secondo i #sondaggi elettorali TP: ?? Il 41,9% degli intervistati ritiene che lo #Stato dovrebbe dare fondi ai negozi… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali TP: ?? Il 41,9% degli intervistati ritiene che lo #Stato dovrebbe dare fondi ai ne… -