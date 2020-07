Serie C, polemiche e infortuni Bari-Ternana: due calciatori rossoverdi finiscono in ospedale [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Non si placano le polemiche dopo Bari-Ternana, uno dei quarti di finale degli spareggi promozione di Serie C. Risultato finale 1-1, con i pugliesi che staccano il pass per il turno successivo e gli umbri che vengono eliminati e recriminano per diverse decisioni. Oltre alla discutibile espulsione comminata a Palumbo, in mezzo finiscono anche le mancate ammonizioni ai calciatori che hanno “mandato in ospedale” (letteralmente) Celli e Ferrante. I due giocatori rossoverdi, infatti, dopo essere stati costretti al cambio nella prima frazione, sono finiti appunto in ospedale, come confermato dallo stesso allenatore Gallo a fine gara. In alto le immagini con le loro condizioni. Bari-Ternana, ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #SerieC, polemiche e infortuni #BariTernana: due calciatori rossoverdi finiscono in ospedale [FOTO] - - laurivirgola : RT @edithgallon: @CottarelliCPI Non potrei essere più lontana dalla Ministra, ma Lei Cottarelli, con la sua competenza e esperienza, gentil… - citynowit : “Fortissime polemiche dopo il pareggio della Ternana a Bari ” - isabell55180900 : @CarloCalenda Basta con queste stupide e superficiali polemiche!!!!! La ministra ha risposto in maniera esauriente!… - juventinik22 : No, che poi, comprensibilmente, le polemiche si concentrano sulla serie A. Ma in B, amici miei, ci sono arbitri che… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie polemiche Serie A, Lazio KO. Scoppia la polemica sui rigori concessi Il Giornale del Molise Bari-Ternana, Tagliavento: "Da ex arbitro solo oggi capisco le proteste dei dirigenti"

è la squadra di De Laurentiis a proseguire i playoff di Serie C, non senza polemiche. A fine partita, infatti Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, si è scagliato contro l'arbitro del match ...

Calciomercato Lazio, la Premier su Immobile: le ultime di CM.IT

Ciro Immobile, capocannoniere della Lazio e della Serie A, è stato al centro di alcune polemiche nelle ultime ore. E spuntano anche voci sul suo futuro Ma un altro club della Premier League continua a ...

è la squadra di De Laurentiis a proseguire i playoff di Serie C, non senza polemiche. A fine partita, infatti Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, si è scagliato contro l'arbitro del match ...Ciro Immobile, capocannoniere della Lazio e della Serie A, è stato al centro di alcune polemiche nelle ultime ore. E spuntano anche voci sul suo futuro Ma un altro club della Premier League continua a ...