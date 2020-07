Salvini: "La situazione è sotto controllo, lo dicono i numeri" (Di martedì 14 luglio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha già cambiato strategia. Sono bastati pochi giorni di numeri positività sull'andamento dell'epidemia di COVID-19 in Italia per spingere Salvini a farsi portavoce di quegli italiani che, dal momento che le terapie intensive si sono svuotate dei malati COVID, stanno iniziando ad abbassare la guardia e sono pronti a tornare alla vita di prima.Poco importa cosa dicono gli esperti e quello che sta succedendo nel resto del Mondo, con una pandemia che, lo dicono i dati, è ancora in crescita e il rischio sempre più concreto di focolai in grado di estendersi senza controllo. Salvini, intervenuto oggi in Senato dopo l'informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha sostenuto che ... Leggi su blogo

matteosalvinimi : #Salvini: il governo decida presto su Autostrade perché la Liguria è isolata e di fatto sotto sequestro, è una situ… - matteosalvinimi : #Salvini: Il vice direttore non lo sa, non può sapere tutto. In Senato c'è Disegno di Legge, studiato e presentato.… - neri_serneri : @Claudio38748087 @DaniloToninelli #Salvini ha cambiato così tante volte a suo tempo, 'aprire, chiudere, aprire!', c… - tribbivani : @lysspocoseria (scusa il mio italiano ma penso che c'è la buona occasione di chiederti qualcosa) è una notizia mera… - FabioCampanari : Oggi con #Salvini saremmo in una situazione paragonabile agli #Usa se non peggio. Questo è il frutto del #populismo… -