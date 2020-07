Roma, facevano prostituire le ragazze dell’Est Europa nei B&B e si prendevano gran parte dei guadagni: in carcere un uomo e una donna (Di martedì 14 luglio 2020) Gli agenti della squadra anticrimine del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, dopo una lunga e complessa attività d’indagine, hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria T.D. cittadina romena e C.M. cittadino moldavo per favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione. L’operazione della polizia risale al 20 giugno. L’uomo e la donna gestivano l’attività presso un B&B della Capitale e case vacanze dove gli investigatori, con servizi di appostamento, riprese fotografiche e sentendo a verbale numerose persone informate sui fatti (clienti, residenti, ecc.), hanno accertato che vi era una forte attività di meretricio. Nelle strutture vi era un elevato via vai di clienti e flusso di denaro e le ragazze dedite al meretricio, quasi tutte dell’est ... Leggi su ilcorrieredellacitta

