Riparte il mattone: caccia a terrazzi e giardini (Di martedì 14 luglio 2020) Il Covid non cancella il desiderio di investire nelle case. Maggio risveglia anche i mutui, finito il lockdown finanziamenti per 3,5 miliardi Leggi su quotidiano

infoiteconomia : Terni, dopo il Covid il mattone balla il lento: si muove il vecchio ma il nuovo non riparte -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte mattone

QUOTIDIANO.NET

Monitorando la rete di vendita di Tecnocasa, spiega Megliola, emerge un mercato "in movimento, con la ricerca della casa ancora viva" e il ritorno degli investitori che vedono ancora il mattone come ...La Lega come erede (anche) del vecchio Partito Comunista di Enrico Berlinguer? L’affermazione di Matteo Salvini è forte, e sembra fatta apposta per provocare e dare fiato alle trombe del “teatrino” me ...