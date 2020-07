Procedura digitale per le graduatorie. La nuova scuola parte anche da qui (Di martedì 14 luglio 2020) La scuola che riparte sarà più sicura e inclusiva, ma anche più efficiente e capace di innovare e lasciarsi alle spalle la stagione dei tagli e della burocrazia. Un piccolo grande segnale in questa direzione lo ha dato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina firmando un’ordinanza che introduce una Procedura completamente digitalizzata per la formazione delle graduatorie provinciali che servono ad assegnare le supplenze ai docenti. Basta dunque con i milioni di fogli, le lunghe file e i tempi biblici: l’aggiornamento degli elenchi degli aspiranti docenti e l’assegnazione delle cattedre che restano libere dopo le assunzioni in ruolo avverranno, finalmente, con l’ausilio degli strumenti digitali e della Rete, accorciando i tempi, riducendo il rischio di ... Leggi su ilblogdellestelle

Grazie alla semplificazione digitale della procedura, sarà possibile ridurre notevolmente i tempi della richiesta, nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale.

Oltre al consueto inserimento del PIN, una nuova procedura di autenticazione, nata dalla combinazione fra impronta digitale, riconoscimento facciale e vocale, assicura un livello di sicurezza elevato.

