Pietro Boselli, ingegnere gentiluomo (Di martedì 14 luglio 2020) Pietro Boselli è il modello italiano più famoso nel mondo. Lo scorso gennaio lo abbiamo nominato Best Dressed Man di GQ. Lo abbiamo raggiunto a Londra per il suo primo shooting post quarantena. Ha 31 anni e una carriera che dura da 25. «La moda sta attuando uno shift culturale. Non solo nell’aspetto pratico della sfilata o nella comunicazione, ma anche nell’estetica espressiva. I social media hanno determinato una nuova idea di bellezza e rafforzato il concetto di feedback. Ho iniziato a fare il modello quando c’erano i rullini fotografici. Questo servizio di GQ in 3D è pionieristico. Avere un proprio bodyscan potrebbe diventare la chiave del live shopping digitale, annullando sprechi e aumentando l’efficienza. Nulla diventa obsoleto ma si adatta in chiave più fresca. È vivere il presente ... Leggi su gqitalia

Milano, 13 luglio 2020 - Ha poco più di 31 anni ed è laureato in ingegneria a Londra. Insegnava matematica ed era definito l'insegnante più sexy. Poi ha scelto di fare il modello ed oggi è il più famo ...

In edicola dal 14 luglio il numero di GQ dedicato al Nuovo Rinascimento

: in Cover il David di Michelangelo, simbolo maschile del Rinascimento trova, attraverso la cartotecnica lenticolare, una sua nuova espressione scultorea nel famoso modello Italiano Pietro Boselli. La ...

