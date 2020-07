Per Autostrade un futuro da public company a guida Cdp, i Benetton sotto il 10% (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lungo consiglio dei ministri finito all’alba per discutere la nuova mediazione raggiunta con Atlantia. Ancora da risolvere l’intesa su tariffe, indennizzi e manleva. Mandato a Mef, Mit e Cassa per definire l’«immediato» il cambio di controllo Leggi su ilsecoloxix

virginiaraggi : Autostrade per l'Italia torna in mano pubblica. Una vittoria dei cittadini italiani. Il pubblico può funzionare ben… - gaiatortora : Entra lo Stato in Autostrade. Ma lo Stato siamo noi. Dunque come per Alitalia continueremo a pagare noi? Gira che ti rigira.. - myrtamerlino : Alla fine lo Stato, per liberarsi dei #Benetton, di fatto si “ricompra” #Autostrade. Un affare per chi? E pensare c… - grada74 : RT @eurallergico: Riassumiamo per i tonti: -CdP comprerà le azioni dai #Benetton, che quindi incasseranno miliardi -la manutenzione, inesis… - RaffyB_68 : RT @virginiaraggi: Autostrade per l'Italia torna in mano pubblica. Una vittoria dei cittadini italiani. Il pubblico può funzionare bene. Lo… -