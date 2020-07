Nel Cdm non si parlerà del dossier Autostrade ma riunione coi capi maggioranza | Spunta lettera De Micheli a Conte: 'Valutare accordo con ... (Di martedì 14 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri convocato per le 22 a Palazzo Chigi prevede all'ordine del giorno la discussione sullo scioglimento di Consigli comunali per mafia. Non compare invece lo spinoso dossier Aspi ... Leggi su tgcom24.mediaset

riccardo_fra : È durato tutta la notte il CdM dedicato al #decretosemplificazioni che rappresenta una pietra miliare nel lavoro di… - censore_ : RT @censore_: #Giuseppi Gonde rinvia alle 22 il cdm per benetton! Non prende una decisione neanche a morire. Tira a campare, è maestro nel… - AnnaMariaCastel : RT @censore_: #Giuseppi Gonde rinvia alle 22 il cdm per benetton! Non prende una decisione neanche a morire. Tira a campare, è maestro nel… - MaurizioFuochi : RT @censore_: #Giuseppi Gonde rinvia alle 22 il cdm per benetton! Non prende una decisione neanche a morire. Tira a campare, è maestro nel… - Roky99760738 : RT @mariamacina: Giallo a Palazzo Chigi, nel Consiglio dei ministri non è stato inserito il dossier Autostrade - Tgcom24 -