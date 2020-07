‘Ndrangheta: 8 arresti per frode fiscale. Nel mirino fondi Covid (Di martedì 14 luglio 2020) Questa mattina il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato otto persone. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Quattro sono finite in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Sequestrati beni, tra cui aziende e disponibilità finanziarie, per 7,5 milioni di euro. L’operazione riguarda le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel tessuto economico lombardo. Dalle indagini, condotte dal Gico e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, è emerso che il “principale indagato” ha presentato richiesta e ottenuto, per tre delle società “inserite nello ... Leggi su italiasera

