Meteo, le previsioni di mercoledì 15 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) L’alta pressione sempre più debole, nella giornata di mercoledì 15 luglio, causerà un tempo maggiormente instabile sui settori alpini, su gran parte della Pianura Padana con temporali pomeridiani e poi sulle zone interne calabresi e sulla Sicilia centro-orientale. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie in quasi tutta la Penisola. Venti deboli (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

