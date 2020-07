Le Università della Campania ultime nella classifica Censis (Di martedì 14 luglio 2020) Le università della Campania si piazzano nelle ultime posizioni nella classifica del Censis. La notizia è su Repubblica Napoli. Gli atenei Federico II, Vanvitelli, Orientale, Parthenope e Suor Orsola Benincasa sono giudicati negativamente soprattutto per la mancanza di servizi, di strutture, di capacità di comunicazione 2-0 e di occupabilità. Per quanto riguarda i servizi, ad esempio, calcolati in base ai pasti erogati e al numero di posti negli alloggi universitari, la Federico II è ultima tra gli atenei con più di 40 mila iscritti, con un punteggio di 72. Ha 20 punti in meno della prima classificata, l’università di Bologna ed è dietro anche a Catania e Bari. I servizi sono scarsi. Mancano posti nelle aule, ... Leggi su ilnapolista

noemiofficial : Guardavo i film che ti hanno fatto entrare nella storia e rimanevo estasiata dal tuo genio. Studiavo le tue compos… - eErgaOmnes : RT @univca: GRANDE SPAZIO su @lanuovasardegna alla notizia dell'ottimo posto ottenuto dall'Università di Cagliari nelle classifiche di @Fon… - bibliofilosofia : RT @FataMorganaWeb: Sperare è vedere un #tempo che non vede la realtà in cui siamo immersi | Georges Didi-Huberman riflette sull'invenzione… - napolista : Le Università della Campania ultime nella classifica Censis Su Repubblica Napoli. Federico II, Vanvitelli, Orienta… - thebrightside0 : @DavideGiac Occorre valorizzare e pagare di più anche il capitale umano di valore! Lo dice il Ministro della Univer… -

Ultime Notizie dalla rete : Università della Autostrade liguri, ancora disagi ma il ministero annuncia “Verifiche finite il 15” La Repubblica