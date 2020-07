Il trolley torna in cabina e l’obbligo delle mascherine solo al chiuso (Di martedì 14 luglio 2020) Il trolley può tornare in cabina: nei viaggi aerei è di nuovo ammesso il bagaglio a mano. Lo ha dichiarato in un’intervista a Radio anch’io su Rai Radio1, la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, che ha spiegato che la decisione di non permettere ai passeggeri di portare a bordo i trolley era stata presa «dalle compagnie aeree e non dal governo», per evitare assembramenti quando i bagagli a mano vengono sistemati nelle cappelliere. Zampa ha aggiunto che «quelle vicinanze non vanno mai sopra i 15-20 minuti che è il tempo in cui avviene il contagio». Quanto al fatto che in aereo si sta seduti molto vicini, è «perché in realtà l’aria è sanificata. In cabina, appena si accendono i motori, comincia una sanificazione permanente dell’aria». Leggi su vanityfair

