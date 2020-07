Grande Fratello, lutto per ex concorrente: “Non ho mai provato un dolore così profondo” (Di martedì 14 luglio 2020) lutto per Veronica Ciardi L’ex concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi, di recente è stata clpita da un grave lutto. La fidanzata dell’attaccante della Juventus Federico Bernardeschi, purtroppo ha detto addio al padre. E’ stata la stessa ex gieffina a renderlo noto attraverso sul suo account Instagram. In un post la ragazza ha esternato tutto il suo dolore e disperazione legata alla prematura scomparsa del genitore. “Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : Corinne Clery si sfoga dicendo di aver affrontato un suo problema personale grazie al Grande Fratello Vip. Il condu… - LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - gazaniadisuses : RT @tpi: Chiesto il rinvio a giudizio per Mario Luigi Favoloso. Al Grande fratello aveva esibito una maglietta sessista contro Selvaggia Lu… - TRASHPERSON18 : Grande Fratello 10 (2010): il principe George Leonard viene eliminato a sorpresa e Massimo Scattarella se la prende… -