Giappone, piogge torrenziali senza sosta: 72 morti in una settimana (Di martedì 14 luglio 2020) Giappone, piogge torrenziali senza sosta: 72 morti in una settimana. Il sud del paese ancora martoriato dal maltempo estremo che continua a non dare tregua Non c'è tregua nella regione di Kyushu, in Giappone, dove le piogge torrenziali continuano a mietere vittime e creare danni milionari. Anche negli ultimi giorni sono proseguite le attività di …

