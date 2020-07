Garante privacy sanziona WindTre e iliad per un totale di 18 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) Il Garante della privacy ha sanzionato WindTre per 17 milioni di euro in seguito all’accertamento di comportamenti illeciti relativi al “marketing selvaggio” e alla procedura di trattamento dei dati personali.Multa anche per iliad di 800 mila euro legate ancora ad un comportamento non coerente alle norme sui dati personali.Il Garante si è pronunciato contro i due operatori telefonici anche a seguito “delle centinaia di segnalazioni e reclami che settimanalmente pervengono all’Autorità“.Cos’è la privacy e perché è importanteGarante privacy multa WindTre per 17 milioniAncora una pesante tegola cade sulla testa ... Leggi su pantareinews

