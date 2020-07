Far Cry 6: nel gioco saranno presenti filmati in terza persona (Di martedì 14 luglio 2020) Durante un’intervista gli sviluppatori di Far Cry 6 hanno dichiarato che il gioco saranno presenti diversi filmati in terza persona Durante un’intervista a Press-Start il narrative director di Far Cry 6, Navid Khavari, ha dichiarato che nel gioco saranno presenti dei filmati in terza persona. La serie di Ubisoft ha sempre presentato gli eventi da una prospettiva in prima persona, per cui la scelta di introdurre delle sequenze più cinematografiche rappresenta una vera novità. I filmati in terza persona renderanno l’esperienza di Far Cry 6 più cinematografica Per Khavari i ... Leggi su tuttotek

PlayStationIT : Come dittatore di Yara, Anton Castillo è intenzionato a riportare la sua nazione al suo antico splendore in qualsia… - XboxItalia : Il dittatore Anton Castillo può rendere il paradiso una realtà. Devi solo dargli la tua fiducia incondizionata, il… - engadget : Ubisoft posts 'Far Cry 6' teaser starring Giancarlo Esposito - tuttoteKit : Far Cry 6: nel gioco saranno presenti filmati in terza persona #FarCry6 #Ubisoft #tuttotek - badtasteit : #FarCry6 sarà il primo titolo della serie ad avere le cutscene in terza persona -