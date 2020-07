Esibizione Berlino 2020: Thiem supera in due set un buon Sinner e accede in finale (Di martedì 14 luglio 2020) Dominic Thiem ha sconfitto Jannik Sinner, nel match valido per le semifinali del Bett Aces 1 2020 di Berlino, torneo d’Esibizione su erba. L’austriaco ha palesato tutto il suo straordinario repertorio, mettendo costantemente in difficoltà il giovane avversario e chiudendo mediante il punteggio di 6-3, 7-6(5). L’azzurro non ha impressionato in negativo, ma commesso svariati errori nei momenti importanti, i quali hanno condizionato l’esito complessivo dell’incontro: ottima prova, ma viziata da alcune imprecisioni. Thiem ha offerto un tennis offensivo, sempre aggressivo e pregevole dal punto di vista tecnico, con palle corte frequenti e giocate di volo esteticamente apprezzabili. Sinner, invece, ha puntato sulla propria velocità ... Leggi su sportface

