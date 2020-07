Dl semplificazioni: Misiani, accelerare spesa per riqualificare patrimonio (Di martedì 14 luglio 2020) Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 14 lug - "Il decreto semplificazione va in Gazzetta Ufficiale e iniziera' il suo percorso parlamentare". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani, aggiungendo che sul bonus immobili del 110%, "che ho molto condiviso, e' ... Leggi su borsaitaliana

valtaro : #Decreto semplificazioni, Antonio Misiani: 'Approvazione salvo intese? Accordo politico c'è'… - La7tv : #omnibus @antoniomisiani sull'approvazione del #decretosemplificazioni con la formula 'salvo intese': 'L'accordo po… - La7tv : #omnibus Il viceministro dell'economia @antoniomisiani commenta il DL #Semplificazioni approvato dal Consiglio dei… -

Ultime Notizie dalla rete : semplificazioni Misiani Dl Semplificazioni, Misiani: no a condoni, come Pd siamo contrari askanews Dl semplificazioni: Misiani, accelerare spesa per riqualificare patrimonio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - "Il decreto semplificazione va in Gazzetta Ufficiale e iniziera' il suo percorso parlamentare". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Antonio Misia ...

Infrastrutture: ecco i lavori bloccati da anni

Alta velocità, nodi ferroviari, aeroporti, autostrade, interconnessioni con l’estero. Dalla Gronda al valico di Giovi, dalla Palermo-Messina-Catania alla Venezia-Trieste, al potenziamento di Fiumicino ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - "Il decreto semplificazione va in Gazzetta Ufficiale e iniziera' il suo percorso parlamentare". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Antonio Misia ...Alta velocità, nodi ferroviari, aeroporti, autostrade, interconnessioni con l’estero. Dalla Gronda al valico di Giovi, dalla Palermo-Messina-Catania alla Venezia-Trieste, al potenziamento di Fiumicino ...