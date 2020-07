Digital Value, ricavi in netta crescita nel primo semestre (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Digital Value ha reso noti i dati dei ricavi al 30 giugno 2020 non sottoposti a revisione, che fotografano il percorso di crescitaa doppia cifra del Gruppo. Lo comunica in una nota la società, che opera nel mercato ICT come integratore di sistemi IT, specificando di aver registrato ricavi consolidati pari a circa 209 milioni, in crescita di oltre il 20% rispetto al primo semestre del 2019. Nonostante la pandemia Covid-19, “il Gruppo ha continuato la realizzazione di progetti e servizi rientranti nelle categorie considerate essenziali e strategiche, mantenendo così inalterata la sua operatività”, come si legge nella nota. In particolare, nei primi mesi del 2020, si è aggiudicato, attraverso le ... Leggi su quifinanza

