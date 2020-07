Clima, BlackRock compila la lista nera delle società e boccia 244 colossi (Di martedì 14 luglio 2020) Da Exxon a Daimler, individuate le società che stanno facendo «progressi insufficienti». Nei 53 casi più gravi, il gruppo di asset management Usa (che gestisce 6,5 trilioni di dollari) ha votato contro in assemblea Leggi su ilsole24ore

Il fondo d'investimento Usa ha stilato una "lista nera" di società che non stanno applicando correttamente i criteri di sostenibilità ambientale. Ci sono 244 società di tutto il mondo inserite finora ...BlackRock passa dalle parole ai fatti sul cambiamento climatico. Il gruppo di risparmio gestito Usa (oltre 6mila 500 miliardi di dollari in gestione) nel 2020 ha individuato 244 aziende «che stanno co ...