CBS si apre alla diversità nella prossima stagione il 25% del budget andrà a progetti con autori BIPOC (Di martedì 14 luglio 2020) CBS e il Black Lives Matter: ViacomCBS mette mano ai problemi di diversità della rete con budget destinati a progetti con persone di colore e una crescita del 40% nelle writers room Il movimento Black Lives Matter che insieme al Coronavirus ha segnato l’estate degli USA e del mondo dopo l’omicidio di George Floyd, sta portando notevoli cambiamenti nel mondo dell’audiovisivo. La rappresentatività è diventata un tema importante quindi abbiamo assistito ad attori che hanno rinunciato a ruoli perchè non adeguati alla parte, doppiatori bianchi che non daranno più la loro voce per personaggi neri. Se c’è una rete americana che da sempre soffre per assenza di diversità e viene identificata con un pubblico “maschio – bianco – over 50” è CBS ... Leggi su dituttounpop

