Benevento, 67 mln per la variante alla Statale 212: sopralluogo di Regione e Anas a San Marco dei Cavoti (Di martedì 14 luglio 2020) Una strada a scorrimento veloce per collegare il Sannio alla provincia di Foggia. Un investimento di oltre 67 milioni di euro e tempi di realizzazione per l’opera che comprende due viadotti e una galleria naturale, fissati all’estate 2022. La variante di San Marco dei Cavoti alle strade statali 212 e 369 è stata avviata mentre l’Italia era ferma per l’emergenza Covid. Sono state realizzate alcune opere propedeutiche allo scavo della galleria e per l’irreggimentazione delle acque in alcuni punti. “Il cantiere id oggi è un segnale per una ripresa economica del Mezzogiorno – spiega l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini – ma è anche la realizzazione di un corridoio importante che collega Campania e Puglia, con la ... Leggi su ildenaro

Cucciolina96251 : RT @_Bitw_10: In dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Mario #Mandzukic al #Benevento: accordo raggiunto a 2,5 mln per 2 anni + bonu… - snsjuve : RT @_Bitw_10: In dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Mario #Mandzukic al #Benevento: accordo raggiunto a 2,5 mln per 2 anni + bonu… - Luca10adp : RT @_Bitw_10: In dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Mario #Mandzukic al #Benevento: accordo raggiunto a 2,5 mln per 2 anni + bonu… - gonezah23 : RT @_Bitw_10: In dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Mario #Mandzukic al #Benevento: accordo raggiunto a 2,5 mln per 2 anni + bonu… - ingrogna : RT @_Bitw_10: In dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Mario #Mandzukic al #Benevento: accordo raggiunto a 2,5 mln per 2 anni + bonu… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento mln Benevento, 67 mln per la variante alla Statale 212: sopralluogo di Regione e Anas a San Marco dei Cavoti Il Denaro Benevento, 67 mln per la variante alla Statale 212: sopralluogo di Regione e Anas a San Marco dei Cavoti

Partirà dopo l’estate il roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle PMI lanciato nel 2019 e che ha ...

SCUOLA: DE LUCA, DA REGIONE CAMPANIA 1,5 MLN MASCHERINE PER RIPARTIRE IN SICUREZZA

di agosto e i primi giorni di settembre per fare 180mila test sierologici su tutto il personale scolastico e l’eventuale successivo tampone. Ci impegniamo a fornire alle scuole 1.5 milioni di masch ...

Partirà dopo l’estate il roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle PMI lanciato nel 2019 e che ha ...di agosto e i primi giorni di settembre per fare 180mila test sierologici su tutto il personale scolastico e l’eventuale successivo tampone. Ci impegniamo a fornire alle scuole 1.5 milioni di masch ...