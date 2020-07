Benedetta Rossi, la brutta notizia foco fa: fondamentale l’intervento del marito. (Di martedì 14 luglio 2020) Una delle food blogger più amate dalla rete è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. Nonostante sia bravissima in cucina, la chef ha rivelato cosa non riesce a fare: il marito interviene in suo aiuto. A quanto pare, nemmeno una brava come lei sa fare tutto. Ci sono alcune cose che ancora non ha imparato a fare. Ecco cosa ha rivelato. Benedetta Rossi: gaffe social Sul web è una delle food blogger più amate e seguite. Stiamo ovviamente parlando di Benedetta Rossi. Ha raggiunto la notorietà con la creazione di un canale sulla piattaforma Youtube ‘Fatto in Casa da Benedetta‘ con tante ricette squisite e tanti suggerimenti per creare piatti gustosi e originali. La sua ... Leggi su howtodofor

Notiziedi_it : Zucchine sott’olio | Ecco la ricetta facile di Benedetta Rossi - Girl_in_Luv_089 : @singvlarity___ Oddio, ma sono quelli cotti in padella con il coperchio, vero? Ho visto la ricetta di Benedetta Rossi - zazoomblog : Benedetta Rossi svela il suo punto debole: “Non lo so fare”. Menomale che c’è il suo Marco… - #Benedetta #Rossi… - 753AC1 : RT @carotelevip: Il miglior programma in replica di tutte le repliche sulle reti del digitale terrestre è #fattoincasapervoi con Benedetta… - carotelevip : Il miglior programma in replica di tutte le repliche sulle reti del digitale terrestre è #fattoincasapervoi con Ben… -