Autostrade, nuova proposta di Aspi non soddisfa Conte. Il premier: o accetta condizioni dell’esecutivo o è revoca (Di martedì 14 luglio 2020) In una lettera riservata sul dossier Autostrade inviata il 13 marzo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la ministra dei Trasporti Paola De Micheli caldeggia una «soluzione transattiva». E cita il parere nel quale l'Avvocatura dello Stato non escluse che «in sede giudiziaria (nazionale o sovranazionale) possa essere riconosciuto il diritto di Aspi all'integrale risarcimento» di 23 miliardi ipotizzato dalla società in caso di revoca della concessione Leggi su ilsole24ore

fattoquotidiano : Autostrade liguri, nuova giornata di calvario per automobilisti: nodo di Genova bloccato. Per lavori 14 km di coda… - Agenzia_Ansa : Autostrade presenta un piano da 3,4 miliardi tra risarcimenti e abbassamento delle tariffe. M5S: 'Non è sufficiente… - zazoomblog : Autostrade Cdm sospeso. Nuova proposta: ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nellazienda - #Autostrade #sospeso.… - Virus1979C : Autostrade, Cdm sospeso. Nuova proposta: ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nell'azienda - CCKKI : Quindi la nuova proposta per Autostrade sarebbe l'ingresso di #Cdp con il 51% in #Aspi per estromettere 'lentamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade nuova Autostrade Liguria, nuova giornata di calvario per automobilisti: nodo di Genova bloccato Il Fatto Quotidiano Autostrade: la replica dei Benetton a Conte, le reazioni della politica

Autostrade: Matteo Renzi all’attacco del governo ... indennizzo senza rimetterci nulla perché “diventerebbero la cifra che dovrebbe sborsare il nuovo concessionario, una volta messi a gara i tratti ...

Autostrade, in corso riunione per esame nuova proposta

Roma, 15 lug. (askanews) - Il Consiglio dei ministri stato sospeso per un esame nel dettaglio della nuova proposta arrivata questa sera da parte del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton per un ...

Autostrade: Matteo Renzi all’attacco del governo ... indennizzo senza rimetterci nulla perché “diventerebbero la cifra che dovrebbe sborsare il nuovo concessionario, una volta messi a gara i tratti ...Roma, 15 lug. (askanews) - Il Consiglio dei ministri stato sospeso per un esame nel dettaglio della nuova proposta arrivata questa sera da parte del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton per un ...