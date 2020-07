Autostrade, 4 mesi fa la ministra De Micheli aveva sollecitato Conte a decidere ma fu ignorata (Di martedì 14 luglio 2020) Autostrade, De Micheli inviò lettera a Conte a marzo: venne ignorata Nel giorno del delicatissimo cdm sul dossier Autostrade, previsto per stasera alle 22, arriva una nuova grana per il premier Giuseppe Conte: stamattina, infatti, Repubblica ha reso nota una lettera, datata 13 marzo 2020, nella quale la ministra dei Trasporti Paola De Micheli sollecitava il presidente del Consiglio a prendere una decisione in tempo breve sulla revoca o meno della concessione di Aspi ad Atlantia. La missiva, però, fu totalmente ignorata da Palazzo Chigi visto che, come abbiamo visto, il dibattito sul tema è stato avviato solo da pochi giorni. Con tutte le difficoltà e i rischi per il Governo di una ... Leggi su tpi

Mentre slitta il consiglio dei ministri sul caso Autostrade (inizialmente in agenda alle 11 di questa mattina) alle 22, spunta, secondo quanto rivela Repubblica, una lettera nel corposo dossier che di ...

