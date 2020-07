Aspi, Buffagni: se Benetton non vanno via no motivi M5S al Governo (Di martedì 14 luglio 2020) "Secondo me, se la famiglia Benetton non va via dalla gestione di Autostrade, non garantiamo la sicurezza, non abbassiamo le tariffe, il Movimento Cinque Stelle non ha motivo di stare al Governo, se non riesce a fare questa battaglia e a portarla avanti". Lo ha detto il vice ministro al Mise, Stefano Buffagni, a Focus InOnda su La7 parlando del dossier Autostrade per l'Italia. Leggi su ilfogliettone

Aspi, Buffagni: se ci sar messa a gara anche clausola sociale

Roma, 14 lug. (askanews) - Se si dovesse arrivare al commissariamento di Aspi, cis ar poi una messa a gara delle concessioni autostradali "con la clausola sociale, ovvero: 'ti prendi le concessioni e ...

CONCESSIONE AUTOSTRADE: È UNA QUESTIONE MORALE CHE VA OLTRE GLI INTERESSI POLITICI

A scrivere direttamente al Governo del paese sono gli attivisti del MoVimento 5 Stelle che sentono il diritto e il dovere di intervenire su una questione che potrebbe seriamente minare non solo la mag ...

