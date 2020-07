Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di lunedì 13 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Quale è stato il programma più seguito della prima serata di ieri? Scopri in un video tutti i numeri degli Ascolti tv di lunedì 13 luglio. Da Il giovane Montalbano a Appuntamento con l’amore, passando per Made in Sud, 47 Ronin e tante altre proposte ancora. Quale sarà stata però la preferita degli italiani? Scopriamolo … L'articolo Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di lunedì 13 luglio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Ascolti tv lunedì 13 luglio: Il giovane Montalbano Appuntamento con l’amore Quarta Repubblica Made in Sud dati Audi… - CorriereCitta : Ascolti tv lunedì 13 luglio: Il giovane Montalbano, Appuntamento con l'amore, Quarta Repubblica, Made in Sud, dati… - italiaserait : Ascolti TV 13 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - SabMusicIsLife : RT @MasterAb88: CLAMOROSO Boom di ascolti per #DayDreamer che continua a crescere e segna ieri, 22 giugno, il record share da quando è in o… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti share Ascolti TV 13 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto Italia Sera Lorella Cuccarini fa il botto. Clamorosa novità in Rai: cosa le faranno condurre il prossimo anno

Conduttrice che vince non si cambia. Assodato che qualsiasi trasmissione televisiva condotta da Lorella Cuccarini faccia registrare share significativi e un’impennata nelle curve d’ascolto, la Rai sem ...

Adriana Volpe: “Per Magalli sono un’ossessione, in Rai io come strumento”

Adriana Volpe, conduttrice del programma di infotainment ‘Ogni Mattina’ su Tv8, è tornata a far notizia grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata al sett ...

Conduttrice che vince non si cambia. Assodato che qualsiasi trasmissione televisiva condotta da Lorella Cuccarini faccia registrare share significativi e un’impennata nelle curve d’ascolto, la Rai sem ...Adriana Volpe, conduttrice del programma di infotainment ‘Ogni Mattina’ su Tv8, è tornata a far notizia grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata al sett ...