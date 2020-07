Anticipazioni Una Vita 2020: Ursula tormentata da Cayetana (Di martedì 14 luglio 2020) Nel corso delle prossime puntate italiane vedremo Cayetana tormentare Ursula. Il pubblico di Canale 5 rivedrà nuovamente la perfida Sotelo Ruz di fronte all’ex istitutrice, ma attenzione: non torna in carne e ossa ad Acacias. I telespettatori hanno ancora qualche dubbio sulla morte di Cayetana in Una Vita. Il motivo? Il suo corpo non è … L'articolo Anticipazioni Una Vita 2020: Ursula tormentata da Cayetana proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

