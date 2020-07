Anteprima UFC Fight Island I – Kattar Vs Ige (Di martedì 14 luglio 2020) UFC Fight Island I è il secondo evento sull’isola artificiale di Yas in di Abu Dhabi, dopo la recente UFC 251 dove Kamaru Usman ha battuto Jorge Masvidal. Questo evento infrasettimanale ha un main event che si preannuncia spettacolare. Calvin Kattar (21-4) affronta Dan Ige (14-2), in uno scontro tra due artisti marziali in grande ascesa nei pesi piuma. La main card sarà in diretta a partire dalle ore 4.00 di Giovedì 16 Luglio su DAZN e vedrà come co main event la sfida tra i pesi mosca Tim Elliott (15-11-1) e Ryan Benoit (10-6). Nel resto della card molti nomi nuovi, ma gran parte degli appassionati di MMA osserveranno con grande attenzione “El Terror” Jimmie Rivera (22-4) combattere contro “The Spartan” Cody Stamann (19-2-1) in un match già candidato a ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima UFC Anteprima UFC Fight Island I - Kattar Vs Ige Periodico Daily - Notizie UFC 251 – Kamaru Usman sovrasta Jorge Masvidal!

UFC 251 è stato un grande evento. Yas Island ha ospitato un grande spettacolo per tutti gli amanti delle MMA. Il main event ha visto uno straripante Kamaru Usman dominare Jorge Masvidal per quasi tutt ...

Anteprima UFC 251 – Usman Vs Masvidal

UFC 251 è uno di quegli eventi targati Ultimate Fighting Championship davvero imperdibili, non solo per l’esotica location. Doveva essere Gilbert Burns dopo la prestazione stellare contro Tyron Woodle ...

UFC 251 è stato un grande evento. Yas Island ha ospitato un grande spettacolo per tutti gli amanti delle MMA. Il main event ha visto uno straripante Kamaru Usman dominare Jorge Masvidal per quasi tutt ...UFC 251 è uno di quegli eventi targati Ultimate Fighting Championship davvero imperdibili, non solo per l’esotica location. Doveva essere Gilbert Burns dopo la prestazione stellare contro Tyron Woodle ...